Касперович: биатлонист Логинов в состоянии болевого шока направлен в больницу

Путин посоветовал "Яндексу" задуматься об открытии офиса на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 21 сентября, 14:21
Грузооборот портов КНР в августе 2017 г. увеличился на 6,8%, до 729,91 млн тоннТранспорт 21 сентября, 14:10
Широков стал советником председателя ВФСО "Динамо" СтржалковскогоСпорт 21 сентября, 14:06
ЦБ получит 75% в капитале БинбанкаЭкономика и бизнес 21 сентября, 14:06
ФК "Динамо" подтвердил назначение Смертина на пост и. о. исполнительного директораСпорт 21 сентября, 14:04
Кириленко: РФБ доверила женскую сборную готовому, молодому и амбициозному ЛангеСпорт 21 сентября, 14:00
Комфортная осенняя погода без осадков будет в выходные в МосквеОбщество 21 сентября, 13:55
Общественный контроль за строительством и ремонтом дорог усилят в ПриморьеНовости партнеров 21 сентября, 13:44
Боец Шлеменко отверг обвинения в применении допинга и готов сдать тест в любое времяСпорт 21 сентября, 13:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Александр Логинов травмировал колено на летнем первенстве России в Чайковском. У спортсмена болевой шок, сообщил ТАСС старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович.
Во время индивидуальной гонки 25-летний Логинов упал на спину и не смог подняться самостоятельно.
"Во время подхода к огневому рубежу Саша упал, что произошло, толком непонятно. Был сильный удар на колено, оно опухло. Саша в сознании, но у него болевой шок. Мы сейчас вместе в карете скорой помощи, едем в больницу", - рассказал Касперович.
Логинов является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете.