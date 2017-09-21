Боец Шлеменко отверг обвинения в применении допинга и готов сдать тест в любое время

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко никогда не употреблял запрещенных препаратов и готов в любое время сдать допинг-тест. Об этом спортсмен заявил ТАСС.
Ранее соперник Шлеменко по предстоящему бою голландец Гегард Мусаси заявил, что россиянина необходимо тщательно проверить на допинг перед поединком. Бой Шлеменко - Мусаси пройдет 20 октября в США.
"Меня уже внепланово протестировали в США, когда мы там были с Андреем Корешковым, - сказал Шлеменко. - Я никогда не употреблял и не употребляю никаких запрещенных препаратов. Не ожидал тогда, что в цивилизованной стране может быть такой беспредел. Но я не питаю иллюзий и понимаю, что меня будут постоянно в этом обвинять, а некоторые будут считать, что я чуть ли не постоянно употреблял".
"Мусаси просит проверки - никаких проблем. Если он хочет, может лично приехать и провести ее. Что касается подготовки к бою, то я отправлюсь в США 4-го числа", - добавил собеседник агентства.
В середине марта 2015 года стало известно, что у Шлеменко значительно превышен допустимый уровень тестостерона в допинг-пробе, которую он сдал 13 февраля перед поединком с Мелвином Манхуфом. Бой, прошедший в Калифорнии и завершившийся победой Шлеменко, был признан несостоявшимся. Решение о трехлетней дисквалификации Шлеменко было принято 23 июня, также боец был оштрафован на $10 тыс. Позднее россиянин подал документы в суд с целью оспорить решение о дисквалификации, его апелляция была удовлетворена.
В июле Мусаси, ранее выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), подписал контракт с Bellator. Всего на профессиональном ринге 32-летний боец провел 50 поединков по правилам ММА, одержав победы в 42 из них (35 - досрочно), потерпел шесть поражений, еще два боя завершились вничью. В активе 33-летнего Шлеменко 56 побед (31 - нокаутом) и девять поражений в ММА.