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Профсоюз к ноябрю подаст апелляцию в КХЛ для полного снятия дисквалификации с Рыспаева

Спорт
21 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Рыспаев был бессрочно дисквалифицирован в августе прошлого года после того, как затеял драку с тремя игроками китайского "Кунлуня" в товарищеском матче

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профсоюз игроков к ноябрю планирует подать апелляцию в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы снять бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию с защитника "Барыса" Дамира Рыспаева. Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.

КХЛ в августе прошлого года наложила на Рыспаева дисквалификацию после товарищеского матча "Барыса" с "Куньлунем" после того, как Рыспаев в начале игры начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, а также атаковал скамейку запасных "Куньлуня". Тренер пекинского клуба Владимир Юрзинов-младший, возглавлявший команду на тот момент, отказался продолжать матч и увел своих игроков со льда. 20 сентября было объявлено, что дисциплинарная комиссия Федерации хоккея России (ФХР) и КХЛ разрешила Рыспаеву принимать участие в соревнованиях, организуемых ФХР. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания совета директоров сообщил, что хоккеист сможет вернуться в лигу, если в течение месяца выступлений в ВХЛ не совершит проступков.

"Я надеюсь, что мы сделали доброе дело, Дамиру это поможет, и у него пройдет период адаптации в высшей лиге. На примере его хоккейной статистики ближе к ноябрю мы намерены подать апелляцию в дисциплинарный комитет лиги, чтобы снять с него дисквалификацию полностью, либо перевести ее в условную", - сказал Коваленко.

По словам Коваленко, Рыспаев обратился к нему, поскольку игроку не удалось исправить ситуацию своими силами. "Два дня мы встречались с ним в Астане, обсуждали ситуацию. Пришли к тому, что он тогда сорвался, поскольку нанесли тогда травму игроку его команды, он хотел выяснить отношения по-мужски, а один игрок отказался, второй упал. Я сам хоккеист и знаю, когда у тебя на льду, образно говоря, сносит голову, и ты ведешь себя абсолютно по-другому", - сказал он.

Рыспаев продолжит защищать себя на льду, считает глава профсоюза. "Он же не может как игрок опускать руки, когда на него будут прыгать, и говорить, ребята, бейте меня, мне нельзя отвечать. Другое дело, что не должно быть того, что было: удары сзади, прыганье на лавку и вытаскивание игроков на лед. Мы не говорим, что ему запрещено драться, а про то, что должно быть адекватное поведение на льду, которое не повлечет за собой какие-то травмы хоккеистов".

"Главное, найти правильные слова. Какую-то роль сыграл и я, но нельзя забывать и наших юристов, которые вчера защищали его интересы в дисциплинарном комитете. Поэтому общими усилиями нам удалось найти доводы для лиги и дисциплинарного комитета, чтобы парень продолжил карьеру", - добавил Коваленко.

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