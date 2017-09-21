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Евролига представила клубам и ФИБА проект нового календаря сезона

Спорт
21 сентября, 13:57 UTC+3 ТАСС

Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне стартует 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года

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ТАСС, 21 сентября. Евролига представила клубам и Международной федерации баскетбола (FIBA) проект нового календаря с целью его корректировки с учетом международных игр и матчей в национальных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Проект нового календаря основан на пяти принципах. Сборные нуждаются в своих лучших игроках для официальных матчей, национальным федерациям необходимо, чтобы сборные проводили квалификационные матчи на домашнем паркете. Календарь сборных должен занимать четыре недели в сезон, а также еще две недели на подготовку. Клубный календарь должен занимать 38 недель в сезон, профессиональным баскетболистам требуется минимум четыре недели полноценного отдыха в сезоне.

Регулярный чемпионат Евролиги в предстоящем сезоне стартует 12 октября, а завершится 6 апреля 2018 года. Плей- офф начнется 17 апреля и закончится 1 мая. "Финал четырех" пройдет в сербском Белграде с 18 по 20 мая.

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