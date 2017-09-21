ФК "Динамо" подтвердил назначение Смертина на пост и. о. исполнительного директора

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин стал исполняющим обязанности исполнительного директора московского футбольного клуба "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
В этой должности 42-летний уроженец Барнаула сменил Евгения Кречетова. До этого Смертин занимал пост директора по подготовке резерва московского "Динамо". Ранее ТАСС сообщал, что он сменит должность 7 сентября.
Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский "Челси" (2003-2006), проведя часть времени в аренде в "Портсмуте" и "Чарльтоне". В России Смертин играл за элистинский "Уралан" (1997-1998), московские клубы "Локомотив" (1999-2000) и "Динамо" (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.
С сентября 2013 года он занимал пост советника президента "Динамо", а в 2017-м стал директором по подготовке резерва бело-голубых. Также летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира 2018 года, а в феврале этого года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом.