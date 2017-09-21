Широков стал советником председателя ВФСО "Динамо" Стржалковского

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков стал советником председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФСО.
"Широков стал советником Стржалковского по футболу", - сказали в пресс-службе.
Сейчас 36-летний Широков возглавляет Общероссийский профессиональный союз футболистов. Будучи игроком, он выступал на позиции полузащитника, играл за казанский "Рубин", подмосковные "Химки" и "Сатурн", санкт-петербургский "Зенит", "Краснодар", московские "Спартак" и ЦСКА. В активе Широкова 57 матчей и 13 голов за сборную России.
ВФСО "Динамо" обладает контрольным пакетом акций футбольного клуба "Динамо" (Москва).