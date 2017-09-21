Комитет Думы поддержал отстранение тренера от работы за нарушение антидопинговых правил

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал в четверг нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил. Документ был внесен в Госдуму в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.
Законопроект предусматривает три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. Во- первых, тренер будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация признает факт обладания им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом" в соревновательном или внесоревновательном периоде.
Одновременно с этим, поводом для отстранения может стать и "факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля". Кроме того, если соответствующая антидопинговая организация установит "факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил", наставник спортсмена также будет отстранен от работы.
Согласно предлагаемым изменениям, федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта наделяется полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности. "При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок", - указывают авторы инициативы.