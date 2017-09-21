Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Думы поддержал отстранение тренера от работы за нарушение антидопинговых правил

Спорт
21 сентября, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Документ был внесен в Госдуму в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал в четверг нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил. Документ был внесен в Госдуму в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

Законопроект предусматривает три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. Во- первых, тренер будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация признает факт обладания им "любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом" в соревновательном или внесоревновательном периоде.

Одновременно с этим, поводом для отстранения может стать и "факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля". Кроме того, если соответствующая антидопинговая организация установит "факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил", наставник спортсмена также будет отстранен от работы.

Согласно предлагаемым изменениям, федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта наделяется полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности. "При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок", - указывают авторы инициативы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
Путин в "Яндексе" пообщался с голосовым помощником "Алиса"
3
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
4
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
5
В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Пожар в гостинице Ростова локализован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама