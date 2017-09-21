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Врач: сроки восстановления футболиста Панченко будут определяться во время реабилитации

Спорт
21 сентября, 14:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом"

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Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сроки восстановления нападающего футбольного клуба "Динамо" Кирилла Панченко, перенесшего операцию на колене, будут определяться поэтапно во время реабилитации. Об этом ТАСС сообщил главный врач команды Александр Ярдошвили.

27-летний форвард получил травму передней крестообразной связки коленного сустава и был заменен в матче 10-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1), прошедшем в пятницу. Футболист покинул поле на носилках. В среду он был прооперирован.

"Все хорошо закончилось, было не так просто, но все сделали удачно, состояние Кирилла хорошее. Дальше будут идти этапные реабилитационные мероприятия. Сроки восстановления будут определяться этапами этих мероприятий - сейчас начальный этап, поэтому точнее никто не скажет", - сказал Ярдошвили.

Панченко выступает за "Динамо" с 2016 года. В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за команду 10 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола.

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