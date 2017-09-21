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ТАСС, 21 сентября. Бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Игорь Макаров выбран в члены руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI) от Европы. Выборы прошли на конгрессе UCI в норвежском Бергене.
Макаров был выдвинут в состав комитета в марте на конгрессе Европейского союза велосипедистов (UEC).
Ранее на конгрессе UCI был выбран новый президент организации. Им стал француз Давид Лапартьен, который получил больше голосов, чем британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.
Макаров возглавлял ФВСР с 2010 года. В 2016 году на посту главы федерации его сменил Вячеслав Екимов, а Макаров стал почетным президентом. Макаров входит в руководящий совет UCI с сентября 2011 года.