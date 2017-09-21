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Карякин впервые за три года примет участие в этапе Кубка мира по ралли-рейдам

Спорт
21 сентября, 15:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС

Победитель "Дакара"-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин примет участие в Кубке мира, который пройдет в Марокко с 4 по 10 октября

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Сергей Карякин во время "Дакара"-2017

Сергей Карякин во время "Дакара"-2017

© EPA/JUAN CARLOS TORREJON

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин впервые с 2014 года примет участие в этапе Кубка мира по ралли-рейдам, который пройдет в Марокко с 4 по 10 октября. Об этом Карякин сообщил ТАСС.

"Я уже участвовал в этапе Кубка мира в Абу-Даби в 2014 году. Для участия необходимо порядка 1 млн рублей - в этом меня готова поддержать компания Fores, однако она пока окажет поддержку только на этом этапе. Проблема в том, что Кубок мира и "Дакар" - абсолютно разные вещи, совсем другие деньги. Тем не менее, мне надо как-то тренироваться, "Дакар" в этом году в первые 7 дней будет проходить в песках на высоте 5 км над уровнем моря, это будет безумно сложный этап", - сказал он.

Ранее гонщик сообщил ТАСС, что ему поступило предложение участвовать в "Дакаре" 2018 года от другой страны с полной оплатой всех издержек. "Мне предложили выступить в составе команды Казахстана. Конечно, это отличное предложение, которое тут же решит мои проблемы, но я все-таки хочу представлять свою страну", - подчеркнул Карякин.

Несколько месяцев назад гонщик говорил о том, что активно занимается поиском новых спонсоров, чтобы иметь возможность выступать. Всего на участие в ралли-марафоне необходимо более 10 млн рублей. Пока ему удалось собрать сумму, необходимую для оплаты его личной заявки, однако этого не достаточно для участия в ралли-марафоне 2018 года.

"Дакар" в 2018 году пройдет с 6 по 20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины. Пилоты стартуют 6 января в столице Перу Лиме, а финишируют 20-го числа в аргентинской Кордове.

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