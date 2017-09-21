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Екимов: переизбрание Макарова в руководство UCI очень важно для российского спорта

Спорт
21 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Игорь Макаров был переизбран в состав руководящего комитета в четверг на конгрессе Международного союза велосипедистов

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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Переизбрание Игоря Макарова в руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI) приобретает особую значимость для российского спорта, который переживает непростой период. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Макаров, который был выдвинут в состав комитета в марте на конгрессе Европейского союза велосипедистов (UEC), был переизбран в четверг на конгрессе UCI. Он возглавлял ФВСР с 2010 года. В 2016 году главой федерации стал Екимов, а Макаров занял пост почетного президента. Макаров входит в руководящий совет UCI с сентября 2011 года.

"Переизбрание Игоря Макарова в руководящий комитет международной федерации - очень значимое событие, - считает Екимов. - Представитель России выбран в очень непростой период, который переживает отечественный спорт. Да и вообще, иметь своего представителя на самом высоком уровне в любой международной федерации очень значимо".

Ранее на конгрессе UCI был выбран новый президент организации. Им стал француз Давид Лапартьен, который получил больше голосов, чем британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.

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