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Призовой фонд Кубка Александра Гомельского по баскетболу составит €50 тыс.

Спорт
21 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСC

Турнир пройдет в Москве 27-28 сентября

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Руководитель Международного благотворительного фонда имени А.Я. Гомельского Евгений Гомельский и генеральный директор баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин (в центре слева направо) после победы ЦСКА в турнире 2015 года

Руководитель Международного благотворительного фонда имени А.Я. Гомельского Евгений Гомельский и генеральный директор баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин (в центре слева направо) после победы ЦСКА в турнире 2015 года

©  Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСC/. Призовой фонд Кубка Александра Гомельского по баскетболу в Москве традиционно составит €50 тыс. Об этом журналистам заявил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.

"Призовой фонд остался тем же", - сказал Полинский.

Турнир пройдет в Москве 27-28 сентября. В нем примут участие московский ЦСКА, подмосковные "Химки", греческий "Панатинаикос" и турецкая "Дарушшафака".

Олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов в беседе с журналистами также отметил, что организаторам баскетбольного турнира удалось собрать хороший состав участников. "Турнир с очень хорошим составом участников, "Дарюшшафака" и "Панатинаикос" - не мальчики для битья, сильны и "Химки" - еще один участник Евролиги. ЦСКА как всегда силен, будет интересно посмотреть на новую команду. Перед большим сезоном не так много турниров, где все хорошо организовано и такой состав участников", - сказал Тараканов.

 

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