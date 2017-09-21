Ячменев покинул пост ассистента главного тренера ХК "Трактор"

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ТАСС, 21 сентября. Виталий Ячменев покинул пост ассистента главного тренера челябинского хоккейного клуба "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Ассистент главного тренера "Трактора" Виталий Ячменев покидает клуб. "Трактор" благодарит Виталия Александровича за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ячменев работал в тренерском штабе "Трактора" с 2014 года.
После 12 матчей "Трактор" занимает 10-е место в Восточной конференции с 12 очками. Ранее директор клуба Иван Сеничев сообщил ТАСС, что после домашней серии матчей в тренерском штабе "Трактора" могут произойти изменения.