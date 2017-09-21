Моргунов: сборная России по баскетболу должна отобраться на ЧМ-2019

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перед мужской сборной России по баскетболу стоит задача квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года. Об этом журналистам заявил руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов.
Ранее стало известно, что Сергей Базаревич продолжит возглавлять национальную команду. На чемпионате Европы российская сборная под его руководством заняла четвертое место.
"Наша задача - попасть на чемпионат мира, желательно без нервотрепки. Проводится работа, чтобы сборная была в боевом составе и добивалась самого высокого результата", - сказал Моргунов.
Чемпионат мира в 2019 году пройдет в Китае.