Первые российские штангисты отправились на юношеский ЧЕ в Косово

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первые российские штангисты отправились в четверг в Косово, где в ближайшую субботу стартует юношеский чемпионат Европы. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Первенство Европы, в котором примут участие тяжелоатлеты в возрасте до 18 лет, пройдет в Приштине с 23 по 30 сентября.

"Первая наша группа вылетела днем 21 сентября, - отметил Кишкин. - Никаких особых проблем перед этим турниром мы не испытывали. Все наши спортсмены включены в заявку на соревнования, визы все получены. У кого-то стоит шенген в паспорте, кто-то получил косовскую визу".

"Все выедут согласно намеченному графику, летят на турнир через Стамбул, - заметил представитель ФТАР. - Европейская федерация тяжелой атлетики гарантировала всем участникам, что соревнования пройдут на высоком уровне с соблюдением всех требований безопасности".

По словам Кишкина, главной задачей, которая будет стоять перед российскими штангистами на этом турнире, является получение необходимого международного опыта для достижения в будущем высоких результатов.

Албанские власти Косова при поддержке США и ведущих стран ЕС в 2008 году провозгласили независимость. Сербия, а также Россия, Китай и ряд других государств (в том числе пять членов Евросоюза) не признают суверенитет косовских албанцев. На данный момент независимость Косова признали более 100 стран - членов ООН.