Доходы "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне составили £581 млн

ТАСС, 21 сентября. Доходы английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2016/17 составили £581 миллион, что является рекордным показателем для клуба. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на финансовый отчет МЮ.

Чистая прибыль "Манчестер Юнайтед" за прошлый сезон составила £80,8 млн. В сезоне-2015/16 доходы английского клуба составили £515,3 млн, а прибыль - £68,9 млн. В текущем сезоне предполагаемая сумма доходов команды может составить от £575 млн до £585 млн.

Запрлатная ведомость "Манчестер Юнайтед" равняется £263,5 млн, что на £31,3 млн больше, чем за год до этого. Отмечается, что у клуба самая большая зарплатная ведомость в Английской премьер-лиге.

Также "Манчестер Юнайтед" сократил долг, связанный с покупкой клуба семьей Глейзеров в 2005 году, с £260,9 млн до £213,1 млн. Коммерческий доход английского клуба вырос на £7,2 млн и составил £275,5 млн. Также на £6,7 млн выросла прибыль от спонсорства и розничной торговли различным товарами.

В прошедшем сезоне "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в чемпионате Англии, но выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. Победа в Лиге Европы позволила команде квалифицироваться в Лигу чемпионов впервые с 2015 года, когда МЮ не смог выйти из группы.