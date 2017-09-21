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Коваленко: профсоюз хоккеистов намерен до конца решить вопрос с долгами игрокам "Динамо"

Спорт
21 сентября, 16:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Глава профсоюза сообщил, что заявления от игроков клуба по невыплатам зарплат стали приходить только в июне

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профсоюз хоккеистов намерен довести до конца процесс с выплатами долгов игрокам "Динамо", которые имеет АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо Москва". Об этом ТАСС сообщил глава профсоюза Андрей Коваленко.

АНО ОХК "Динамо (Москва)" имеет задолженность за три месяца перед игроками "Динамо", выступавшими в сезоне-2016/17. В связи с этим всем хоккеистам команды решением Континентальной хоккейной лиги был присвоен статус неограниченно свободного агента. В сезоне-2017/18 клуб представлен ООО "Хоккейный клуб Динамо".

"Мы выиграли несколько судов по отдельным хоккеистам "Динамо", на днях должно состояться еще одно заседание в Москве. Теперь ждем ответа от приставов, и все, что мы делаем по "Динамо", доведем до конца, - сказал Коваленко. - Компенсации до игроков не дошли, поскольку пока это был суд самой первой инстанции, когда через него мы пытаемся признать АНО ОХК "Динамо" должником и сумму задолженности. На основании этого мы отдаем документы приставам и ждем решения прокуратуры и следственного комитета".

По словам Коваленко, заявления от игроков "Динамо" по невыплатам зарплат стали приходить в профсоюз только в июне. "Заявления стали приходить только тогда, когда уже игроки поняли, что АНО ОХК не будет существовать в КХЛ. И то, первые обращения поступили в июне, а в массовом порядке - в июле с началом предсезонной подготовки. Само АНО ОХК на письма и телефонные звонки не отвечает", - отметил он.

Проблем с новым руководством "Динамо" на данный момент нет, сообщил глава профсоюза.

"Мы несколько раз общались с ним: первый раз в июне, во второй - когда они набирали игроков. Мы пытались привлечь новое юридическое лицо погасить долги, но у нас это не получилось. Мы также его просили тех игроков, которые были в "Динамо", оставить и предложить им контракты хотя бы не ниже того, что было. Также мы говорили о финансовых гарантиях игрокам, и пока проблем нет, есть даже улучшения: мы провели собрание с игроками, и скажу, что по сравнению с прошлыми годами больше 20 игроков клуба изъявили желание вступить в профсоюз", - рассказал Коваленко.

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