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Теннисисты Надаль и Федерер сыграют в паре на выставочном турнире в Праге

Спорт
21 сентября, 16:22 UTC+3 ТАСС

Впервые в карьере теннисисты сыграют вместе

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Материал из 1 страницы
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (слева направо)

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (слева направо)

© EPA/ERIK S. LESSER

ТАСС, 21 сентября. Испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер сыграют в парном разряде на выставочном теннисном турнире в Праге. Об этом сообщает портал News.com.au.

Турнир пройдет в формате матча между сборными Европы и мира, которые будут состоять из шести игроков. В состав команды Европы кроме Федерера и Надаля вошли хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим, чех Томаш Бердых и Александр Зверев из Германии. За сборную мира сыграют американцы Фрэнсис Тиафо, Сэм Куэрри, Джон Изнер, Джек Сок, австралиец Ник Кирьос и Денис Шаповалов из Канады. Соревнования пройдут 22-24 сентября.

Надаль и Федерер впервые в карьере сыграют вместе в парном разряде.

"Мне очень хотелось бы сыграть с Рафой и увидеть, как его удар наносит урон соперникам с другой стороны сетки, - сказал Федерер. - Я уверен, что люди хотят этот матч, было бы здорово его сыграть".

Надаль в настоящее время занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Федерер - второе. Теннисисты провели друг против друга 37 матчей, в 23 сильнее оказывался испанец. Швейцарец является рекордсменом по количеству завоеванных титулов Большого шлема (19), Надаль по этому показателю занимает второе место (16).

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