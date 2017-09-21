Агент: будущее хоккеиста Ягра станет известно 5 октября

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Хоккеист Яромир Ягр должен определиться со своим будущим 5 октября нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил агент 45-летнего нападающего Ярослав Зидек.
Ягр в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). На данный момент чех является неограниченно свободным агентом. Ранее директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Раил Якупов сообщил ТАСС о том, что нижнекамский клуб направил предложение чешскому хоккеисту по контракту.
"Будущее Ягра станет известно 5 октября. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября, после чего будут официальные новости о том, где хоккеист продолжит карьеру. Практически все, что сейчас пишут в интернете о том, где он 100-процентно продолжит карьеру, является слухами. Яромир хочет играть, но на данный момент нет точной информации о том, где он продолжит карьеру", - сказал Зидек.
В составе "Питтсбурга" Ягр стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале этого года Ягр набрал 1900-е очко в регулярном чемпионате.