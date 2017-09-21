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Агент: будущее хоккеиста Ягра станет известно 5 октября

Спорт
21 сентября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Чешский нападающий Яромир Ягр в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач)

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Яромир Ягр

Яромир Ягр

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Хоккеист Яромир Ягр должен определиться со своим будущим 5 октября нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил агент 45-летнего нападающего Ярослав Зидек.

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Ягр в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе "Флориды" в 82 матчах набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). На данный момент чех является неограниченно свободным агентом. Ранее директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Раил Якупов сообщил ТАСС о том, что нижнекамский клуб направил предложение чешскому хоккеисту по контракту.

"Будущее Ягра станет известно 5 октября. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября, после чего будут официальные новости о том, где хоккеист продолжит карьеру. Практически все, что сейчас пишут в интернете о том, где он 100-процентно продолжит карьеру, является слухами. Яромир хочет играть, но на данный момент нет точной информации о том, где он продолжит карьеру", - сказал Зидек.

В составе "Питтсбурга" Ягр стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале этого года Ягр набрал 1900-е очко в регулярном чемпионате.

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