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КХЛ выясняет детали "отъезда" защитника "Северстали" Васильева в НХЛ

Спорт
21 сентября, 16:40 UTC+3 ТАСС

В ночь на четверг "Филадельфия" проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3, в протоколе матча на официальном сайте под 73-м номером значился Васильев

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ТАСС, 21 сентября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выясняет обстоятельства ситуации с защитником череповецкой "Северстали" Валерием Васильевым, который якобы "уехал" в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), нарушив правила. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на четверг "Филадельфия" проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3. В протоколе матча на официальном сайте под 73-м номером значился Васильев. Такой внезапный отъезд в НХЛ игрока, находящегося на контракте в "Северстали", являлся бы нарушением регламента со стороны спортсмена. Позднее череповецкий клуб выложил в Twitter фотографию с тренировки команды с изображением Васильева, датированную 21 сентября, которая была подписана: "Самый быстрый защитник, сегодня играл за "Филадельфию" и уже через несколько часов вернулся в Череповец".

КХЛ отправила запрос в "Северсталь", чтобы выяснить местонахождение Васильева. Руководство команды устно подтвердило, что игрок находится в расположении клуба и готовится к матчу регулярного чемпионата против пекинского "Куньлунь Ред Стар".

Также КХЛ направила запрос в НХЛ, чтобы в лиге подтвердили или опровергли информацию, размещенную на официальном сайте НХЛ. В КХЛ допускают то, что могла произойти техническая ошибка, так как на сайте "Филадельфии" Васильев не значится в составе.

Решение по сложившейся ситуации будет принято после получения всех официальных материалов.

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