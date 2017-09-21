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ФВСР приветствует избрание Лапартьена на пост главы Международного союза велосипедистов

Спорт
21 сентября, 16:54 UTC+3 ТАСС

Почетный президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров считает, что лидерские качества Лапартьена помогут сделать велоспорт самым любимым видом спорта в мире

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ТАСС, 21 сентября. Почетный президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Игорь Макаров приветствует избрание Давида Лапартьена на пост главы Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом говорится в релизе, предоставленном ТАСС пресс-службой ФВСР.

Лапартьен был выбран на конгрессе UCI в четверг. Его соперником был британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.

"Брайан Куксон многое сделал на посту президента UCI, главное, он начал проводить реформы, многие из которых давались очень непросто, - сказал Макаров. - И это, безусловно, заслуживает высокой оценки. Тем не менее, я приветствую избрание Давида Лапартьена на пост президента UCI и уверен, что его лидерские качества и четкое видение необходимости реформ помогут сделать велоспорт не только самым массовым, но и самым любимым видом спорта в мире".

Макаров, который был выдвинут в состав комитета в марте на конгрессе Европейского союза велосипедистов (UEC), был переизбран в четверг на конгрессе UCI. Он возглавлял ФВСР с 2010 года. В 2016 году главой федерации стал Вячеслав Екимов, а Макаров занял пост почетного президента. Макаров входит в руководящий совет UCI с сентября 2011 года.

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