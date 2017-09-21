ФВСР приветствует избрание Лапартьена на пост главы Международного союза велосипедистов

ТАСС, 21 сентября. Почетный президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Игорь Макаров приветствует избрание Давида Лапартьена на пост главы Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом говорится в релизе, предоставленном ТАСС пресс-службой ФВСР.

Лапартьен был выбран на конгрессе UCI в четверг. Его соперником был британец Брайан Куксон, занимавший пост главы UCI с 2013 года.

"Брайан Куксон многое сделал на посту президента UCI, главное, он начал проводить реформы, многие из которых давались очень непросто, - сказал Макаров. - И это, безусловно, заслуживает высокой оценки. Тем не менее, я приветствую избрание Давида Лапартьена на пост президента UCI и уверен, что его лидерские качества и четкое видение необходимости реформ помогут сделать велоспорт не только самым массовым, но и самым любимым видом спорта в мире".

Макаров, который был выдвинут в состав комитета в марте на конгрессе Европейского союза велосипедистов (UEC), был переизбран в четверг на конгрессе UCI. Он возглавлял ФВСР с 2010 года. В 2016 году главой федерации стал Вячеслав Екимов, а Макаров занял пост почетного президента. Макаров входит в руководящий совет UCI с сентября 2011 года.