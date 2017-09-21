СМИ: футболист донецкого "Шахтера" Срна весной провалил допинг-тест

ТАСС, 21 сентября. Капитан донецкого футбольного клуба "Шахтер" и бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна весной провалил допинг-тест. Об этом сообщает хорватский портал Sportske Novosti.

По информации издания, 35-летний защитник сдал положительную допинг-пробу в ходе весенней части чемпионата Украины. Отмечается, что в тот период Срна проверялся на допинг четыре или пять раз и только один образец дал положительный результат на запрещенное вещество, название которого не сообщается.

О том, какое наказание грозит защитнику, не сообщается.

Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года, в составе клуба он девять раз выиграл чемпионат Украины, семь - Кубок страны и восемь - Суперкубок. Также в 2009 году он вместе с "Шахтером" стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей.