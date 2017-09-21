Муравьев: ВФСО "Динамо" очень ждет 600 млн рублей, обещанных банком ВТБ

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо" очень ждет 600 млн рублей, которые Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) обещал выделить банк ВТБ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба "Динамо" Евгений Муравьев.
Ранее Муравьев рассказывал, что у клуба существуют долги перед игроками по премиальным за выход из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ).
"Правильнее будет сказать, что мы очень ждем 600 миллионов от ВТБ, так как они были нам обещаны при передаче клуба обществу. Эти деньги предназначены и для выплаты премии игрокам за выход из ФНЛ", - сказал Муравьев.
Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ, член совета директоров "Динамо" Василий Титов отказался от комментариев.
В 2009 году ВТБ приобрел 74,99% акций футбольного клуба "Динамо". После исключения клуба из еврокубков в 2015 году за нарушение правил финансового "фэйр-плей" было объявлено о запуске процесса передачи контрольного пакета акций Центральному совету "Динамо". Договоренность между ВТБ и ЦС "Динамо" была достигнута в конце декабря 2016 года, и вскоре сделка была завершена.