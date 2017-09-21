Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ноги

ТАСС, 21 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси из команды Yamaha, три недели назад сломавший ногу, допущен до участия в Гран-при Арагона (Испания). Об этом сообщается на сайте MotoGP.

31 августа Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии, у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. 1 сентября он был успешно прооперирован.

LATEST: @ValeYellow46 passed FIT to ride at the #AragonGP! pic.twitter.com/yaHSqmctGj — MotoGP™ (@MotoGP) 21 сентября 2017 г.

В начале недели Росси провел тестовые заезды на автодроме в итальянском Мизано под наблюдением команды профессиональных врачей. Гонщик испытывал боль в ноге, но все равно принял решение принять участие в Гран-при, если его допустит медицинская комиссия.

В четверг Росси успешно прошел обязательное медицинское обследование, которое показало, что итальянец может принять участие в гонке.

Итальянец является семикратным чемпионом MotoGP. В нынешнем сезоне он занимает четвертое место в личном зачете, на 42 очка отставая от лидеров. Гонка Гран-при Арагона пройдет 24 сентября.