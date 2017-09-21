Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ноги

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьерыСпорт 21 сентября, 17:25
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрываПроисшествия 21 сентября, 17:06
Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с ИраномМеждународная панорама 21 сентября, 17:02
Зеленодольский судозавод 23 сентября спустит на воду судно для заказчика из ОАЭТранспорт 21 сентября, 17:01
Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборовМеждународная панорама 21 сентября, 17:01
Росси допущен до участия в Гран-при Арагона спустя три недели после перелома ногиСпорт 21 сентября, 17:01
Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефонОбщество 21 сентября, 17:00
На Абалкинских чтениях обсудили изменения индустриального ландшафта под влиянием санкцийНовости партнеров 21 сентября, 16:58
Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Многократный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) итальянец Валентино Росси из команды Yamaha, три недели назад сломавший ногу, допущен до участия в Гран-при Арагона (Испания). Об этом сообщается на сайте MotoGP.
31 августа Росси попал в аварию в ходе тренировочных заездов по мотокроссу в Италии, у спортсмена диагностировали перелом со смещением большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. 1 сентября он был успешно прооперирован.
LATEST: @ValeYellow46 passed FIT to ride at the #AragonGP! pic.twitter.com/yaHSqmctGj— MotoGP™ (@MotoGP) 21 сентября 2017 г.
В начале недели Росси провел тестовые заезды на автодроме в итальянском Мизано под наблюдением команды профессиональных врачей. Гонщик испытывал боль в ноге, но все равно принял решение принять участие в Гран-при, если его допустит медицинская комиссия.
В четверг Росси успешно прошел обязательное медицинское обследование, которое показало, что итальянец может принять участие в гонке.
Итальянец является семикратным чемпионом MotoGP. В нынешнем сезоне он занимает четвертое место в личном зачете, на 42 очка отставая от лидеров. Гонка Гран-при Арагона пройдет 24 сентября.