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Японец Кондо будет соперником боксера Липинца по бою за титул чемпиона мира IBF

Спорт
21 сентября, 17:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Главным боем вечера станет поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Японец Акихиро Кондо станет соперником россиянина Сергея Липинца по бою за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе, который пройдет 4 ноября в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

Титулом IBF ранее владел американец Теренс Кроуфорд, который победил намибийца Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее американец отказался от титула IBF. Также пояс данной организации до поражения от Индонго принадлежал россиянину Эдуарду Трояновскому.

"Все в порядке, бой пройдет 4 ноября", - сказал Вайсфельд.

Главным боем вечера станет поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

В активе Кондо 29 побед (16 - нокаутом), шесть поражений и одна ничья. На счету Липинца 12 побед (10 - нокаутом) и ни одного поражения.

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