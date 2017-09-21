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Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьеры

Спорт
21 сентября, 17:25 UTC+3 ТАСС

По словам 33-летнего американского боксера, у него нет больше желания драться,а тело не может больше выносить нагрузок большого спорта

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Андре Уорд

Андре Уорд

© АP Photo/John Locher

ТАСС, 21 сентября. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг американец Андре Уорд объявил о завершении карьеры. Слова боксера приводятся на его официальном сайте.

"Я хочу быть откровенным - я ухожу, потому что мое тело не может больше выносить нагрузок большого спорта, у меня больше нет желания драться", - написал 33-летний Уорд.

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