Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьеры

ТАСС, 21 сентября. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг американец Андре Уорд объявил о завершении карьеры. Слова боксера приводятся на его официальном сайте.

"Я хочу быть откровенным - я ухожу, потому что мое тело не может больше выносить нагрузок большого спорта, у меня больше нет желания драться", - написал 33-летний Уорд.