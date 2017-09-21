Двое мужчин осуждены на три года тюрьмы за кражу золотой олимпийской медали керлингистки

ТАСС, 21 сентября. Стюарт Петтигрю и Чарли Уокер осуждены на три года тюрьмы за кражу золотой олимпийской медали британской керлингистки Роны Хоуи. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Уокер признал свою вину, Петтигрю - нет. Медаль была похищена в 2014 году с выставки в музее Дамфриса, посвященной истории керлинга. Стоимость медали оценивается в $46 тыс. Также грабители похитили золотую медаль первой зимней Олимпиады, которая прошла в 1924 году.

Хоуи стала олимпийской чемпионкой в 2002 году.