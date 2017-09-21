Монреаль утвержден местом проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года

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ТАСС, 21 сентября. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил Монреаль местом проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Канады.
Мировое первенство пройдет с 16 по 22 марта.
Канада примет чемпионат мира по фигурному катанию в 11-й раз. Последний раз турнир проходил в стране в 2013 году в городе Лондон в провинции Онтарио.