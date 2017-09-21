Монреаль утвержден местом проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года

ТАСС, 21 сентября. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил Монреаль местом проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Канады.

Мировое первенство пройдет с 16 по 22 марта.

Канада примет чемпионат мира по фигурному катанию в 11-й раз. Последний раз турнир проходил в стране в 2013 году в городе Лондон в провинции Онтарио.