"Лос-Анджелес" обыграл "Ванкувер" в предсезонном матче НХЛ в Китае

ТАСС, 21 сентября. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 5:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Шанхае в рамках турне клубов в Китай.

В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (8-я минута), Таннер Пирсон (16, 57), Алек Мартинес (22) и Джефф Картер (60). У проигравших отличились Свен Бэртчи (23) и Маркус Гранлунд (53).

Вторая встреча команд пройдет 23 сентября в Пекине. Команды НХЛ впервые проводят предсезонные матчи в Китае.