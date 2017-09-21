"Лос-Анджелес" обыграл "Ванкувер" в предсезонном матче НХЛ в Китае

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ТАСС, 21 сентября. "Лос-Анджелес" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 5:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Шанхае в рамках турне клубов в Китай.
В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (8-я минута), Таннер Пирсон (16, 57), Алек Мартинес (22) и Джефф Картер (60). У проигравших отличились Свен Бэртчи (23) и Маркус Гранлунд (53).
Вторая встреча команд пройдет 23 сентября в Пекине. Команды НХЛ впервые проводят предсезонные матчи в Китае.