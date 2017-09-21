Московское "Динамо" победило "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 21 сентября. Московское "Динамо" обыграло новосибирскую "Сибирь" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Егор Яковлев (53-я минута) и Никита Комаров (60). Этот матч стал первым в сезоне для нападающего московского клуба Алексея Терещенко.

"Динамо" занимает четвертое место в Западной конференции с 22 очками. "Сибирь" идет восьмой в Восточной конференции с 19 баллами.

В следующем матче 23 сентября "Динамо" сыграет на выезде с астанинским "Барысом", "Сибирь" примет минское "Динамо".