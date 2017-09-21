Спортивный фестиваль для студентов Moscow Games - 2018 может пройти в "Лужниках"

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Комплекс "Лужники" может принять международный спортивный студенческий фестиваль Moscow Games в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель Ассоциации студенческого и молодежного спорта Алексей Кинаш.

В четверг в столице завершился фестиваль Moscow Games - 2017, участниками которого стали 2000 студентов из 71 университета и 17 стран. Победителями общего зачета соревнований во второй раз подряд стали представители Московского авиационного института.

"Проведенным фестивалем мы довольны. У нас достаточно сложная организация соревнований, которые прошли в упорной борьбе - практически во всех представленных видах спорта приняли участие представители иностранных делегаций, также широко были представлены регионы, и среди чемпионов и призеров мы имеем много новых имен. Конкуренция точно есть, соревнования становятся привлекательнее в аспекте статуса. Люди специально готовятся, проходят тренировочные сборы, подстраиваясь под наш фестиваль, для них это очень важный международный старт", - сказал Кинаш.

Как отметил собеседник агентства, программа фестиваля в следующем году может пополниться за счет гандбола. "После каждого фестиваля мы делаем опрос среди участников, в котором уточняем их предпочтения по изменению и расширению соревновательной программы. У нас давно есть желание ввести турнир по гандболу. Мы смотрим на аналоги, у нас здесь были гости, которые будут участвовать в крупнейшем фестивале в Барселоне, где представлено 13 видов спорта, поэтому в следующем году что-то добавим" - сказал Кинаш.

"У нас есть шанс провести фестиваль в следующем году в обновленных "Лужниках", которые являются лучшим спортивным объектом столицы. Чемпионат мира по футболу в следующем году - это реклама России, много людей заинтересуются нашей страной, что должно повлиять на количество участников нашего мероприятия", - заключил он.

Матчи чемпионата мира - 2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Стадион "Лужники" примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности игру открытия и финал.