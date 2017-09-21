Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клубы Английской футбольной лиги поддержали идею сокращения трансферного окна

Спорт
21 сентября, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В четверг прошло собрание представителей всех 72 клубов лиги

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Клубы Английской футбольной лиги поддержали идею сокращения трансферного окна с сезона-2018/19. Об этом сообщает Би-би-си.

Смотрите также

Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов

В четверг прошло собрание представителей всех 72 клубов лиги, их план будет официально объявлен в феврале 2018 года. Согласно нему, трансферное окно будет сокращено, при этом у клубов сохранится возможность регистрировать новых игроков до 31 августа.

Ранее с идеей сокращения длительности трансферного окна выступили клубы Английской премьер-лиги. Они предложили закрывать летнее трансферное окно каждый год в четверг перед стартом сезона. Таким образом, в 2018 году летнее трансферное окно в Англии может закрыться 9 августа. Обычно окно закрывалось 31 августа.

Смотрите также

Инфантино: регулирование трансферного окна требует конструктивных решений

Летнее трансферное окно в чемпионате Англии будет закрываться на три недели раньше

Президент УЕФА Чеферин поддержал идею сокращения летнего трансферного окна

Клубы РФПЛ заняли шестое место по трансферным затратам по итогам лета

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
2
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
3
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
4
США определились со стратегией развития отношений с Россией
5
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункций
6
Трамп на встрече с Порошенко заявил, что видит прогресс на Украине
7
Пентагон: РФ и коалиция во главе с США имеют три телефонные линии по Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама