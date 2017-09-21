Промоутер: боксер Ковалев, как и обещал, завершил карьеру Уорда

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев фактически завершил карьеру американца Андре Уорда, как и обещал. Такое мнение ТАСС высказала промоутер Ковалева Кэти Дува.
В четверг стало известно, что 33-летний Уорд решил завершить карьеру боксера. По его словам, у него нет больше желания драться, а тело не может больше выносить нагрузок большого спорта.
"Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло. Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы", - сказала Дува.
Россиянин дважды проводил бои с Уордом, причем оба результата вызвали споры у болельщиков и экспертов. Первый бой, прошедший 19 ноября 2016 года, Уорд, который тогда находился в статусе претендента на титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), выиграл решением судей.
Второй бой, состоявшийся 17 июня нынешнего года, также завершился скандалом. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса. Команда Ковалева впоследствии подала протест на решение рефери во втором поединке, однако, он не дал результатов.
В активе американца 32 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он является олимпийским чемпионом 2004 года.