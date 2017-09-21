Минспорт: Франция пропустит ОИ-2018, если спортсменам не гарантируют безопасность

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ТАСС, 21 сентября. Сборная Франции не поедет на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, если спортсменам не гарантируют безопасность. Об этом сообщила в четверг французский министр спорта Лора Флессель.
Если кризис усугубится и "безопасность не будет гарантирована, французская команда останется дома", цитирует Reuters заявление министра радиостанции RTL.
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны.
Во вторник Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.