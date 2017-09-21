НХЛ признала ошибкой информацию об игре Васильева за "Филадельфию"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала технической ошибкой информацию об участии защитника череповецкой "Северстали" Валерия Васильева в предсезонном матче НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В ночь на четверг "Филадельфия" проиграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3. В протоколе матча на официальном сайте под 73-м номером значился Васильев. Такой внезапный отъезд в НХЛ игрока, находящегося на контракте в "Северстали", являлся бы нарушением регламента со стороны спортсмена. Позднее череповецкий клуб выложил в Twitter фотографию с тренировки команды с изображением Васильева, датированную 21 сентября, которая была подписана: "Самый быстрый защитник, сегодня играл за "Филадельфию" и уже через несколько часов вернулся в Череповец".

КХЛ отправила запрос в "Северсталь", чтобы выяснить местонахождение Васильева. Руководство команды устно подтвердило, что игрок находится в расположении клуба и готовится к матчу регулярного чемпионата против пекинского "Куньлуня".

Также КХЛ направила запрос в НХЛ, чтобы в лиге подтвердили или опровергли информацию, размещенную на официальном сайте НХЛ. "Континентальная хоккейная лига получила официальный ответ из НХЛ, в котором упоминание защитника "Северстали" Валерия Васильева в протоколе контрольного матча "Филадельфия" - "Нью-Йорк Айлендерс" признано технической ошибкой. В ответе также сказано, что Валерий Васильев не принимал участия в тренировочных матчах НХЛ и не проходит сборы в тренировочных лагерях клубов НХЛ", - говорится в сообщении.