Хоккеист "Спартака" Хохлачев назвал матч с "Адмиралом" самым необычным в карьере

Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООНПолитика 21 сентября, 23:31
UCI не будет проводить командные гонки на чемпионатах мира с 2020 годаСпорт 21 сентября, 23:24
Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛСпорт 21 сентября, 22:49
Тренер "Арарата" Григорян назвал безумными болельщиков ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 21 сентября, 22:44
Футболист ПСЖ Неймар извинился перед одноклубниками за инцидент с КаваниСпорт 21 сентября, 22:41
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:38
Санкт-петербургское "Динамо" обыграло "Зенит" и вышло в 1/8 финала Кубка России по футболуСпорт 21 сентября, 22:34
Титул IBF Уорда будет стоять на кону боя между россиянином Бетербиевым и немцем КёллингомСпорт 21 сентября, 22:28
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 22:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард московского "Спартака" Александр Хохлачев назвал игру чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским "Адмиралом" самой необычной в своей карьере. Об этом он рассказал ТАСС.
"Спартак" дома обыграл в овертайме "Адмирал" со счетом 7:6. Красно-белые сравняли счет за 0,2 секунды до конца основного времени.
"Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛ, и мы рады, что выиграли эту безумную встречу. Но наши ошибки не позволили нам спокойно выиграть встречу, будем их разбирать, - сказал Хохлачев. - У меня были матчи в карьере, когда я отдавал четыре передачи. Возможно, не в КХЛ, а в Америке, когда играл за фарм-клуб".
Следующий матч "Спартак" проведет 23 сентября дома с "Куньлунем".