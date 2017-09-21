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Хоккеист "Спартака" Хохлачев назвал матч с "Адмиралом" самым необычным в карьере

Спорт
21 сентября, 22:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

"Спартак" дома обыграл в овертайме "Адмирал" со счетом 7:6

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард московского "Спартака" Александр Хохлачев назвал игру чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с владивостокским "Адмиралом" самой необычной в своей карьере. Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак" дома обыграл в овертайме "Адмирал" со счетом 7:6. Красно-белые сравняли счет за 0,2 секунды до конца основного времени.

"Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛ, и мы рады, что выиграли эту безумную встречу. Но наши ошибки не позволили нам спокойно выиграть встречу, будем их разбирать, - сказал Хохлачев. - У меня были матчи в карьере, когда я отдавал четыре передачи. Возможно, не в КХЛ, а в Америке, когда играл за фарм-клуб".

Следующий матч "Спартак" проведет 23 сентября дома с "Куньлунем".

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