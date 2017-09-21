Тренер: игроки "Адмирала" рано поверили в победу над "Спартаком" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Игроки владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" рано поверили, что переломили исход матча со "Спартаком" в свою пользу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер владивостокской команды Александр Андриевский.

"Адмирал" уступил "Спартаку" на выезде в овертайме со счетом 6:7, пропустив шестой гол в основное время за 0,2 секунды до сирены.

"Такие матчи нравятся болельщикам: много голов, драйва, но не нравятся тренерам. Наделали много невынужденных ошибок, - сказал Андриевский. - В третьем периоде слишком рано поверили, что переломили исход матча, это сказалось на концовке. Сами находим проблемы, а потом пытаемся их решить".

Тренер рассказал, почему не стал менять по ходу матча вратаря Ивана Налимова. "Налимов не давал повода себя менять. Одна из проблем, что команде не хватает концентрации, но это приходит с опытом", - отметил он.

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев порадовался тому, что его команда хорошо сыграла в атаке, несмотря на обилие ошибок в обороне. "Расстроен, что столько пропустили: плохо сыграли в обороне при атаке соперника, в позиционной обороне, в своем доме, отсюда и голы. Главное, чтобы Никонцев (автор дубля, включая победную шайбу - прим. ТАСС) продолжал также, мы довольны им на данный момент. Важно, чтобы он не останавливался", - отметил Епанчинцев.

Следующий матч "Спартак" проведет 23 сентября дома с "Куньлунем". "Адмирал" в этот же день на выезде сыграет с "Северсталью".