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Фигурист Воронов лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе

Спорт
21 сентября, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Вторым стал американец Грант Хохштейн, на третьей строчке расположился другой россиянин Александр Самарин

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов занимает первое место после короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Спортсмен показал результат 80,85 балла.

Вторым стал американец Грант Хохштейн (79,98). На третьей строчке расположился другой россиянин Александр Самарин (75,94), на десятой - Михаил Коляда (66,65).

Ранее россиянка Евгения Медведева также стала первой в короткой программе среди фигуристок, 17-летняя спортсменка показала результат 80,00 балла, уступив своему же мировому рекорду в короткой программе 0,85 балла. Второй стала японка Рико Хонго (66,49). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (64,42), на пятой - Алена Леонова (54,70).

Произвольная программа у мужчин состоится 23 сентября.

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