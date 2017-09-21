Фигурист Воронов лидирует после короткой программы на турнире в Братиславе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Сергей Воронов занимает первое место после короткой программы на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Спортсмен показал результат 80,85 балла.

Вторым стал американец Грант Хохштейн (79,98). На третьей строчке расположился другой россиянин Александр Самарин (75,94), на десятой - Михаил Коляда (66,65).

Ранее россиянка Евгения Медведева также стала первой в короткой программе среди фигуристок, 17-летняя спортсменка показала результат 80,00 балла, уступив своему же мировому рекорду в короткой программе 0,85 балла. Второй стала японка Рико Хонго (66,49). На третьей строчке расположилась другая россиянка Елена Радионова (64,42), на пятой - Алена Леонова (54,70).

Произвольная программа у мужчин состоится 23 сентября.