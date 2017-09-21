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Гендиректор петербургского "Динамо": судейство в матче с "Зенитом" было непредвзятым

Спорт
21 сентября, 23:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам Дмитрия Рубашко, "команды, для которых футбольный матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей"

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©  Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"/ ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Судейство в матче 1/16 финала Кубка России между санкт-петербургскими "Динамо" и "Зенитом" было абсолютно нормальным и непредвзятым. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный "Динамо" Дмитрий Рубашко.

"Динамо", выступающее в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), в четверг со счетом 3:2 обыграло "Зенит", лидирующий в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в дополнительное победный мяч с пенальти забил динамовский полузащитник Артем Кулишев, оформивший дубль. После матча главный тренер "Зенита" итальянец Роберто Манчини выразил неудовлетворение работой судейской бригады.

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"Ругать судей или хвалить - дело неблагодарное. Если этих судей назначили на такой матч, значит, они являются квалифицированными. Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии", - сказал Рубашко.

Собеседник ТАСС отметил характер игроков "Динамо". "Ребята проявили спортивный характер, спортивную злость. Главную роль сыграла мотивация, которой "Зениту", думаю, не хватило, и, конечно, нашему сопернику было тяжело из-за того, что он остался вдесятером. Игра получилась хорошей, думаю, праздник футбола удался, много голов, много борьбы, думаю, что болельщикам понравилось", - сказал генеральный директор санкт-петербургского клуба.

"Зенит" является командой высокого уровня. А топ-клубам зачастую сложнее играть с командами из более низких дивизионов, так как труднее найти мотивацию. Они выходят не с таким настроем, как обычно, это психология, от этого никуда не деться", - сказал Рубашко.

"Динамо" следует духу победителей

Конкретной задачи на Кубок России у "Динамо" нет. "Надо идти дальше, готовиться к следующей игре. В чемпионате ФНЛ наша задачей является закрепиться в лиге, в Кубке - играть максимально. Спортсмен должен выходить на поле, чтобы выигрывать, должен быть дух победителей, мы стараемся следовать этому", - сказал Рубашко.

На вопрос, получат ли игроки "Динамо" повышенные премиальные за победу над "Зенитом", генеральный директор клуба ответил: "Премиальные были объявлены заранее. Ничего сверхъестественного".

Рубашко также отметил, что финансовых проблем у "Динамо" нет. "У нас на данный момент все стабильно. Надеемся, что так же будет и в дальнейшем", - сказал он.

В 1/8 финала "Динамо" сыграет со "СКА-Хабаровском". Игра пройдет в Хабаровске, матч запланирован на 25 октября.

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