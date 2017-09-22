Женская сборная России по волейболу стартует на чемпионате Европы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд стартует в пятницу в Азербайджане и Грузии. Российская команда будет защищать чемпионский титул под руководством нового главного тренера - Константина Ушакова.

На предварительном этапе 16 команд разбиты на четыре группы. Сборная России выступит в группе С, где 22 сентября сыграет с соперницами из Украины (14:30 мск), 23 сентября - Турции (19:30), 25 сентября - Болгарии (14:30). Матчи группы пройдут в Баку на Национальной гимнастической арене.

Группа А также сыграет в Баку, ее составили команды Азербайджана, Германии, Польши и Венгрии. Сборные Грузии, Италии, Хорватии и Белоруссии сыграют в группе В - в Тбилиси во дворце спорта. Наконец, команды группы D (Сербия, Нидерланды, Бельгия и Чехия) проведут матчи в спорткомплексе Гёйгёль в азербайджанской Гяндже.

Победители групп выходят в 1/4 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, 26 и 27 сентября проведут дополнительные матчи плей-офф. Четвертьфиналы состоятся 28 и 29 сентября, полуфиналы - 30 сентября, матч за третье место и финал запланированы на 1 октября. Все матчи плей- офф пройдут на девятитысячной Национальной гимнастической арене азербайджанской столицы.

Рокировка в тренерском штабе

За несколько дней до старта чемпионата Европы в сборной России произошла тренерская рокировка. 70-летнего Владимира Кузюткина сменил его помощник Константин Ушаков, Кузюткин же продолжит работу в качестве старшего тренера. По словам главы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко, перестановки - плановые, подобное развитие событий предполагалось еще при повторном назначении Кузюткина главным тренером перед началом нынешнего сезона. Его сборная России пока проводит неудачно, не сумев пробиться в финальный турнир Гран-при и заняв четвертое место при шести участниках на Всемирном кубке чемпионов в начале сентября в Японии.

В составе сборной России на чемпионате Европы выступят связующие Екатерина Панкова (капитан), Ирина Филиштинская; блокирующие Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова; нападающие Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань; либеро Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.

"Минимальная задача на чемпионате Европы - медали, максимальная - титул", - заявил ТАСС генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет в 30-й раз. Первый турнир состоялся в 1949 году и завершился победой сборной СССР, которая в итоге завоевала титул 13 раз. Еще шесть раз побеждали российские волейболистки, в том числе и на двух предыдущих чемпионатах Европы - в 2013 и 2015 годах.