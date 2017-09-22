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"Реал Сосьедад" проиграл "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт
22 сентября, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Клуб из Сан-Себастьяна является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги Европы

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Леванте" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 3:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Мячи забили Чема (45-я минута), Хосе Луис Моралес (75, с пенальти) и Энис Барди (89). В составе команды из Сан-Себастьяна на 88-й минуте с поля был удален Диего Льоренте. "Реал Сосьедад" является соперником петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги Европы.

В других матчах четверга вничью сыграли "Сельта" и "Хетафе" (1:1), а также "Вильярреал" и "Эспаньол" (0:0).

После пяти туров в таблице лидирует "Барселона", единственный клуб, не терявший очков. "Реал Сосьедад" идет на шестой позиции с девятью очками.

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