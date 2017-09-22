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"Филадельфия" проиграла "Бостону" в предсезонном матче НХЛ, Проворов сделал передачу

Спорт
22 сентября, 4:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В другой встрече первый номер драфта-2017 Нико Хишир помог "Нью-Джерси" победить "Монреаль"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Бостон" обыграл "Филадельфию" со счетом 2:1 в овертайме в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Пол Постма (47-я минута) и Кенни Агостино (64). У "Филадельфии" шайбу забросил Трэвис Санхейм (45) с передачи Ивана Проворова.

20-летний российский защитник провел на льду 25 минут 54 секунды (из них 9:10 при игре в большинстве), отметился одним броском и одним силовым приемом.

В другом предсезонном матче "Нью-Джерси" победил "Монреаль" со счетом 4:1, одну из шайб в составе победителей забросил первый номер драфта 2017 года швейцарец Нико Хишир.

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