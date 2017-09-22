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Гол Бойкова и три передачи Якупова помогли "Колорадо" победить в предсезонном матче НХЛ

Спорт
22 сентября, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Встреча с "Далласом" завершилась со счетом 5:1

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Колорадо" победил "Даллас" со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Дэвид Уорсофски, Свен Андригетто, Сергей Бойков, Алекс Керфут и Мэтт Дюшен. У "Далласа" шайбу забросил Роопе Хинц.

23-летний нападающий "Колорадо" Наиль Якупов сделал три результативные передачи за 16 минут 56 секунд на площадке, также на его счету два броска. Первый номер драфта-2012 Якупов подписал контракт в июле, находясь в статусе свободного агента. До этого он выступал за "Эдмонтон" и "Сент-Луис".

21-летний защитник Сергей Бойков не имеет в активе ни одного матча в НХЛ, он был выбран "Колорадо" на драфте 2015 года под 161-м номером и провел последний сезон в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб.

В другом предсезонном матче "Чикаго" обыграл "Детройт" - 6:1. В составе победителей три шайбы забросил Брэндон Саад, который в межсезонье перешел в "Чикаго" из "Коламбуса" в обмен на россиянина Артемия Панарина.

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