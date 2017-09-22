Погибший от удара ножом легкоатлет Иванов похоронен в Подмосковье

Претендентов в правительство Бурятии будут отбирать на открытых конкурсахСибирь 22 сентября, 8:11
Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбитуКосмос 22 сентября, 7:36
Росприроднадзор проверяет слив отходов в озеро возле завода синтетического каучука в ОмскеСибирь 22 сентября, 7:09
Токио полагает, что КНДР может запустить ракету с ядерной боеголовкой над ЯпониейМеждународная панорама 22 сентября, 6:18
Гутерриш и Лавров обсудили Сирию, Украину и КНДРМеждународная панорама 22 сентября, 5:33
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформыМеждународная панорама 22 сентября, 5:10
Порошенко заявил, что Трамп поддерживает поставки Киеву оборонительных вооруженийМеждународная панорама 22 сентября, 5:05
Госдепартамент полагает, что от авиаударов Сирии и РФ в Идлибе и Хаме погибли гражданскиеМеждународная панорама 22 сентября, 4:33
Глава МИД КНДР заявил о возможности нового испытания водородной бомбыМеждународная панорама 22 сентября, 4:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Легкоатлет Николай Иванов, погибший в результате ножевого ранения, похоронен в четверг на одном из кладбищ в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС один из друзей спортсмена.
В ночь на 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова Иванову нанесли ножевое ранение, он был доставлен в больницу, где через час скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Во вторник подозреваемый по этому делу был задержан и дал признательные показания.
"Николая похоронили в четверг на одном из подмосковных кладбищ", - заметил собеседник агентства.
Как ранее рассказала ТАСС личный тренер погибшего спортсмена Татьяна Фролова, ее ученик пытался вступиться за девушек, к которым приставал хулиган, и получил в ответ смертельный удар ножом.
По словам Фроловой, 23-летний ходок Иванов только начинал свой путь в большом спорте и был очень перспективным спортсменом.