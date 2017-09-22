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Погибший от удара ножом легкоатлет Иванов похоронен в Подмосковье

Спорт
22 сентября, 8:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября, по одной из версий спортсмен вступился за девушек

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Легкоатлет Николай Иванов, погибший в результате ножевого ранения, похоронен в четверг на одном из кладбищ в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС один из друзей спортсмена.

В ночь на 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова Иванову нанесли ножевое ранение, он был доставлен в больницу, где через час скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Во вторник подозреваемый по этому делу был задержан и дал признательные показания.

"Николая похоронили в четверг на одном из подмосковных кладбищ", - заметил собеседник агентства.

Как ранее рассказала ТАСС личный тренер погибшего спортсмена Татьяна Фролова, ее ученик пытался вступиться за девушек, к которым приставал хулиган, и получил в ответ смертельный удар ножом.

По словам Фроловой, 23-летний ходок Иванов только начинал свой путь в большом спорте и был очень перспективным спортсменом.

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