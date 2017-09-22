Лыжник Алыпов опроверг информацию о суде с "Аэрофлотом" из-за сломанных лыжных палок

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов опроверг информацию о том, что он будет судиться с авиакомпанией "Аэрофлот" из-за сломанных в процессе погрузки багажа лыжных палок. Об этом Алыпов сообщил ТАСС.
Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что Алыпов планирует судиться с авиакомпанией после того, как спортсмен выложил фотографию сломанных лыжных палок в социальной сети Instagram. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
"Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них какой-то опыт судебных тяжб. Все отвечают, что шансов нет. Я сам понимаю, что багаж я вскрыл только дома, не написал заявление непосредственно в аэропорту. В любом случае напишу все необходимые претензии, посмотрим, что ответит "Аэрофлот", но не думаю, что это дойдет до судебного иска", - сказал спортсмен.
"Аэрофлот" в комментариях к фотографии предложил лыжнику оформить претензию через официальный сайт, после чего будет проведено служебное расследование, результаты которого направят Алыпову.
Алыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2006 года в командном спринте в паре с Василием Рочевым. Четыре раза поднимался на пьедестал почета этапов Кубка мира, в том числе победил на одном из этапов в 2005 году.
Даже не знаю что написать.... Наверное за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелёт! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией? Друзья, буду благодарен за репост!#аэрофлот #багаж #чтоделать #кудабежать #aeroflot