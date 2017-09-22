Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лыжник Алыпов опроверг информацию о суде с "Аэрофлотом" из-за сломанных лыжных палок

Спорт
22 сентября, 9:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, сентября. /ТАСС

Спортсмен просто поинтересовался у общественности опытом судебных тяжб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иван Алыпов

Иван Алыпов

© Олег Наумов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов опроверг информацию о том, что он будет судиться с авиакомпанией "Аэрофлот" из-за сломанных в процессе погрузки багажа лыжных палок. Об этом Алыпов сообщил ТАСС.

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что Алыпов планирует судиться с авиакомпанией после того, как спортсмен выложил фотографию сломанных лыжных палок в социальной сети Instagram. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. 

"Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них какой-то опыт судебных тяжб. Все отвечают, что шансов нет. Я сам понимаю, что багаж я вскрыл только дома, не написал заявление непосредственно в аэропорту. В любом случае напишу все необходимые претензии, посмотрим, что ответит "Аэрофлот", но не думаю, что это дойдет до судебного иска", - сказал спортсмен.

"Аэрофлот" в комментариях к фотографии предложил лыжнику оформить претензию через официальный сайт, после чего будет проведено служебное расследование, результаты которого направят Алыпову.

Алыпов завоевал бронзовую медаль Олимпиады 2006 года в командном спринте в паре с Василием Рочевым. Четыре раза поднимался на пьедестал почета этапов Кубка мира, в том числе победил на одном из этапов в 2005 году.

Даже не знаю что написать.... Наверное за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелёт! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией? Друзья, буду благодарен за репост!#аэрофлот #багаж #чтоделать #кудабежать #aeroflot

Публикация от Иван Алыпов (@ivanalypov003)

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД
2
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
5
"Нафтогаз": Украина к 2030 году может возобновить закупки газа у РФ
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
Темы дня
Новости партнеров
Реклама