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СМИ: бывшая чемпионка UFC Роузи дебютирует в рестлинге в ноябре

Спорт
22 сентября, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Она примет участие в шоу WWE Survivor series

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Ронда Роузи

Ронда Роузи

© EPA/JIMMY MORRIS

ТАСС, 22 сентября. Бывшая обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе среди женщин американка Ронда Роузи проведет дебютный бой в рестлинге 17 ноября на шоу Федерации рестлинга WWE Survivor series. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Предположительно бой пройдет в формате четыре на четыре. Роузи будет выступать в одной команде с другими действующими и бывшими бойцами смешанного стиля (ММА) Шейной Базлер, Джессамин Дьюк и Мариной Шафир. Их соперницами станут чемпионка "див" WWE Шарлотт Флэр, Саша Бэнкс, Бэйлер и Бекки Линч.

Ранее Роузи и Базлер появились на шоу WWE Mae Young Classic, Дьюк и Шафир также были среди зрителей. За кулисами шоу они сошлись лицом к лицу со своими возможными соперницами. Роузи предложила им встретиться "в любое время, в любом месте".

Роузи уже выступала на шоу WWE. Она появилась на шоу WrestleMania 31 в марте 2015 года. Спортсменка приняла участие в сегменте, где у нее вместе с актером и рестлером Дуэйном Джонсоном произошел конфликт с рестлером Трипл Эйчем и его женой Стефани Макмэн.

На шоу UFC 207, которое состоялось 31 декабря, Роузи проиграла бразильянке Аманде Нуньес в бою за титул чемпионки в легчайшем весе техническим нокаутом на 48-й секунде. Она впервые вышла на ринг с ноября 2015 года, когда потерпела первое поражение в карьере в бою с американкой Холли Холм. За карьеру Роузи одержала 12 побед (все досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо.

Американка известна по участию в съемках голливудских фильмов "Неудержимые 3", "Форсаж 7", "Антураж". В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только теннисисткам Серене Уильямс и Марии Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии телеканала ESPN.

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