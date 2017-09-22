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Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Токио

Спорт
22 сентября, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Россиянка обыграла чешку Барбору Стрыцову в четвертьфиналt

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Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 22 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Барбору Стрыцову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио и вышла в следующий раунд.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:1 в пользу 26-летней россиянки.

В полуфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер, "посеянной" под седьмым номером, и чешкой Каролиной Плишковой (2).

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1 млн.

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