Россиянка Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA в Токио

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ТАСС, 22 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Барбору Стрыцову в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио и вышла в следующий раунд.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:1 в пользу 26-летней россиянки.
В полуфинале Павлюченкова сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер, "посеянной" под седьмым номером, и чешкой Каролиной Плишковой (2).
Турнир в Токио завершится 24 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1 млн.