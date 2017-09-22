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Соперник Емельяненко не будет объявлен на шоу Bellator 23 сентября

Спорт
22 сентября, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСC

Емельяненко отправился в США на заключительный раунд переговоров по следующему поединку в Bellator

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСC/. Соперник по следующему поединку российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко не будет объявлен 23 сентября на шоу Bellator. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Rizin и член команды Емельяненко Джерри Миллен.

"Это неправда", - сказал Миллен в ответ на вопрос о том, будет ли объявлен соперник Емельяненко на шоу Bellator.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко отправился в США на заключительный раунд переговоров по следующему поединку в Bellator. Также россиянин проведет автограф-сессию и представит сувениры, которые были выпущены к турниру.

Емельяненко уступил нокаутом американцу Мэтту Митриону в своем дебютном поединке в Bellator. Его контракт предусматривает три поединка с возможностью проведения чемпионского боя.

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