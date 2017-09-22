Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва ожидает до 1 млн болельщиков в дни ЧМ-2018

Спорт
22 сентября, 10:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

В преддверии чемпионата столичные власти ввели регулирование цен на размещение в гостиницах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Российская столица ожидает до 1 млн болельщиков из разных стран в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом в пятницу сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко, который находится с визитом в Токио, где проходит международная выставка туризма JATA.

"Бронирование номеров сейчас идет очень активно, многие выбирают Москву в качестве города-базы, чтобы при необходимости поехать оттуда в другие города, где проходят матчи. Мы ожидаем, что до миллиона болельщиков приедут в Москву в дни чемпионата мира", - сказал он. Он также отметил, что власти Москвы ввели регулирование цен на размещение в гостиницах Москвы, чтобы они не завышались в дни проведения мирового чемпионата.

По его словам, на сегодняшний день в Москве функционируют более тысячи гостиниц с общим номерным фондом 63 тыс. номеров, при этом в среднем туристы проводят в столице три-четыре дня. "С учетом того, что многие из гостиниц хостельного типа, то единовременно в столице могут разместиться 163 тыс. человек. В этом году планируется построить еще 11 брендовых отелей с фондом 3 тыс.номеров. Также мы ожидаем, что к чемпионату мира откроется около 100 недорогих гостиниц, в том числе хостелов", - добавил Тихненко.

Начальник управления гостиничного хозяйства рассказал, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Москве "ведется строительство новых объектов, общественных зон, проводится расширение пешеходных маршрутов, готовится обширная культурная программа".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
5
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу
6
Источник: полиция освободила подозреваемого в нападении на оппозиционера Ляскина
7
Зарипов отклонил предложения нескольких клубов НХЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама