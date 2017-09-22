Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в Токио

ТАСС, 22 сентября. Немка Ангелик Кербер одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио и в следующем раунде сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу немки, "посеянной" на турнире под седьмым номером. Плишкова является второй "сеянной". Бывшая первая "ракетка" мира Кербер играла в финале турнира в Токио в 2013 году, где проиграла чешке Петре Квитовой.

Ранее Павлюченкова вышла в полуфинал турнира, обыграв чешку Барбору Стрыцову в трех сетах.

Позднее завершатся оставшиеся четвертьфинальные матчи турнира. Первая "ракетка" мира испанка Гарбинье Мугуруса сыграет с француженкой Каролин Гарсией (9), а датчанка Каролин Возняцки (3) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (5).

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $1 млн.